Proviseur menacé de mort à Paris : un homme jugé en avril

Le 28 février, le proviseur du lycée Maurice Ravel, dans le XXe arrondissement, a été menacé de mort sur les réseaux sociaux. Ce dernier avait rappelé à des élèves l'obligation de retirer leur voile en classe. Un homme sera jugé le 23 avril pour "infraction de provocation publique non suivie d’effet à commettre une atteinte volontaire à la vie".

Quinze jours après les faits, les forces de l'ordre ont identifié l'un des suspects. En début de semaine, un homme a été interpellé dans le cadre de l'enquête ouverte par le parquet de Paris à la suite des menaces proférées à l’encontre du proviseur du lycée Ravel dans le XXᵉ arrondissement fin février.

"Cet individu a été déféré en comparution immédiate le 12 mars 2024, et a demandé un délai pour préparer sa défense. Le tribunal a renvoyé à l’audience du 23 avril 2024 à 13h30 devant la chambre 23-1, et l’a placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de l’audience", précise à TF1info le parquet de Paris, confirmant une information d'Europe 1.

Le prévenu, né en juin 1997 dans les Hauts-de-Seine, sera jugé pour l’infraction de provocation publique non suivie d’effet à commettre une atteinte volontaire à la vie, pour les propos tenus sur X. Pour ces faits, le prévenu encourt jusqu'à 5 ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende.

Plusieurs menaces

Selon les premiers éléments de l'enquête, le 28 février dernier, le proviseur du lycée Maurive Ravel avait rappelé à trois élèves leur obligation de retirer leur voile dans l’enceinte du lycée. L’une d’elle, majeure et scolarisée en BTS, avait ignoré le proviseur, ce qui a provoqué une altercation. L’élève a déposé plainte pour "violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail". Le proviseur a déposé plainte pour "acte d’intimidation envers une personne participant à l’exécution d’une mission de service public pour obtenir une dérogation aux règles régissant ce service".

"Les investigations se poursuivent également sur ces faits. Par la suite, des menaces de mort à l’encontre du proviseur ont été constatées en ligne. Le pôle national de lutte contre la haine en ligne s’est saisi de cette partie", rappelle le parquet de Paris.

La ministre de l'Éducation s'était rendue sur place

Quelques jours après les faits, le 5 mars précisément, la ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, s'était rendue mardi au lycée Ravel à Paris pour soutenir le proviseur. "Nous sommes venus dans cet établissement pour apporter notre plein et entier soutien au chef d'établissement qui a fait l'objet d'attaques, sur les réseaux sociaux notamment", des attaques "absolument inacceptables", avait-elle dénoncé.

Le lendemain, un rapport sénatorial issu d'une commission d'enquête avait pointé la "terrible solitude" des enseignants face aux menaces et agressions, exhortant l’État à enclencher une "démarche proactive" et l’Éducation nationale à "reprendre la main" pour défendre la laïcité à l'école. Ce document des sénateurs François-Noël Buffet (LR) et Laurent Lafon (UDI) propose 38 recommandations pour "promouvoir cette laïcité à la française, mieux former le personnel éducatif et le doter des outils nécessaires pour conduire sa mission". Il a été adopté à l'unanimité en commission au Sénat, mais une partie de la gauche s'est abstenue.