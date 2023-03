PSG : Achraf Hakimi mis en examen pour viol

D'après nos informations, confirmant celles du Parisien, la plaignante a indiqué aux policiers en poste au commissariat de Nogent-sur-Marne, auquel elle s'est rendue, qu'elle parlait avec le joueur via Instagram depuis plusieurs semaines. Elle a décidé de se rendre au domicile du défenseur, via un VTC payé par ce dernier. Sur place, la jeune femme affirme que Achraf Hakimi l'a embrassée et commis des attouchements sans son consentement, avant de la violer. "Parvenant à le repousser, elle a dit qu'une amie, contactée par SMS, était venue la récupérer", complète l'AFP.

La victime présumée a été entendue mercredi par les enquêteurs, ont indiqué des sources proches du dossier. "On prend acte de la mise en examen", a réagi son avocate, Me Rachel Flore Pardo. "Ma cliente maintient toutes ses déclarations. Elle a fait le choix de s'exprimer exclusivement à la justice et ne souhaite pas médiatiser l'affaire, notamment pour préserver sa sécurité", a-t-elle ajouté.