PSG-Barça : deux interpellations au Parc des Princes après des saluts nazis de supporters espagnols

Des supporters du Barça ont été filmés faisant un salut nazi et mimant des cris de singe. Deux personnes ont été interpellées après le match, d'après la Préfecture de police.

C'était une rencontre très attendue qui s'est déroulée mercredi 10 avril au Parc des Princes et qui a débouché sur une défaite du PSG face au FC Barcelone (2-3) en quart de finale de la Ligue des champions. Deux supporters espagnols, présents au stade du club parisien, ont été filmés en train d'effectuer des saluts nazis et de mimer des cris de singe à l'encontre de la tribune parisienne. Comme le raconte 20 Minutes, la rencontre allait s'achever lorsque ces derniers ont été aperçus dans les gradins. Une vidéo s'est ensuite retrouvée sur les réseaux sociaux et deux interpellations ont eu lieu, selon la Préfecture de police.

"Dans le cadre de la rencontre de PSG-FCB, 2 interpellations ont été effectuées par les forces de l’ordre mobilisées dans le cadre du dispositif : apologie de crime de guerre et injure publique à caractère raciste. Pour que le sport reste une fête !", a communiqué la Préfecture de police, ce 11 avril. Les autorités ne précisent pas si les deux interpellés sont les deux supporters apparaissant sur les images. Les condamnations peuvent aller d'une interdiction de stade à de lourdes amendes.