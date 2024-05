"Un acte de malveillance" : une usine Volvic à l'arrêt après une explosion, pas de blessés

Une explosion a touché dans la nuit de mardi à mercredi une usine Volvic située dans le Puy-de-Dôme. Un acte de malveillance, a indiqué la direction de la marque, propriété du groupe Danone.

Des dégâts importants et un arrêt technique. Une explosion a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi dans une usine des eaux de Volvic, dans le Puy-de-Dôme, a-t-on appris mercredi auprès du parquet de Clermont-Ferrand.

"Notre site de production Volvic a été victime d'un acte de malveillance", sans faire de blessés, a indiqué à l'AFP la direction de Volvic (groupe Danone).

Une plainte déposée

Une inscription a été retrouvée sur un mur, indiquant : "Extractivisme de l'eau ? Nan mais à l'eau quoi", a indiqué la procureure Dominique Puechmaille, confirmant des informations de plusieurs médias, dont La Montagne.

Une plainte a été déposée et une enquête a été ouverte, menée par la section de recherches de la gendarmerie, pour tenter d'éclaircir le déroulement des faits.

"Il n'y avait pas de production aujourd'hui, car nous sommes le 1ᵉʳ mai. La production devait démarrer demain (jeudi, ndlr) ce qui ne sera pas possible", a expliqué la direction de Volvic à l'AFP. "Toutes nos équipes sont mobilisées pour pouvoir redémarrer le plus vite possible", a-t-on précisé de même source.

"Les dégâts sont d'ordre technique et n'ont aucun impact sur la qualité de l'eau", a assuré Volvic, "condamnant avec la plus grande fermeté cet acte qui vise à nuire à l'activité d'une entreprise locale historique".