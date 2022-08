Accident de la route mortel mi-avril à Bayonne : une enquête pour homicide involontaire

Une information judiciaire pour "homicide involontaire contre X" a été ouverte après la mort de quatre jeunes dans un accident de voiture mi-avril à Bayonne, a indiqué le parquet ce samedi 6 août.

Quatre hommes âgés de 20 et 21 ans originaires de Dordogne, occupants d'une même voiture, avaient trouvé la mort après une sortie de route et un choc contre un arbre le samedi 16 avril à l'aube, lors du week-end de la Foire au jambon de Bayonne, un grand rassemblement festif et populaire de la ville basque.