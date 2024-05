Pyrénées-Atlantiques : dix personnes finissent à l'hôpital après une soirée "space cake"

Lundi soir, les pompiers ont été appelés pour porter secours à dix vingtenaires à Sauveterre-de-Béarn. Les jeunes adultes se sont sentis mal après avoir ingéré de l'alcool et des "space cakes". Tous ont été hospitalisés, dont deux dans un état grave.

La soirée se voulait festive, mais elle a rapidement viré au cauchemar. Lundi 6 mai, à 21h38, le Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques (SDIS64) a reçu un appel pour venir en aide à plusieurs personnes âgées de 24 à 29 ans sur la commune de Sauveterre-de-Béarn, au sud d'Orthez.

Dans la maison, les pompiers et le Service Mobile d'Urgence et de Réanimation (SMUR) découvrent ces dix vingtenaires souffrant d'une intoxication collective, a appris TF1info ce mardi du SDIS64. Interrogés sur l'origine de ces maux, les victimes indiquent avoir consommé de l'alcool et des "Space cakes" à base de cannabis. "Deux personnes étaient en urgence absolue et huit autres en urgence relative", précise les secouristes. L'affaire est prise très au sérieux, à tel point que les gendarmes et le maire de la commune se rendent sur place.

Toutes les victimes ont été hospitalisées

Toutes les victimes ont été transportées à l'hôpital. Deux personnes, une femme de 26 ans et un homme de 28 ans en urgence absolue, ont été conduites au centre hospitalier d'Orthez.

Les huit autres, âgées de 24 à 29 ans et en urgence relative, ont été hospitalisées, aux centres hospitaliers d'Orthez et de Saint Palais.