VIDÉO - Violences et abus sexuels : 33 plaintes déposées par d'anciens élèves d'une école catholique du Béarn

Que s'est-il passé pendant plus de cinquante ans derrière les murs de l'Institution Notre-Dame-de-Bétharram, dans les Pyrénées-Atlantiques ? Ces derniers mois, 33 plaintes ont été déposées par d'anciens pensionnaires pour des faits de violences, d'agressions sexuelles et de viols. Le JT de TF1 a retrouvé plusieurs anciens élèves qui ont accepté de témoigner.

Ses souvenirs, il avait voulu les enfouir, mais le passé a fini par resurgir. En 1982, Olivier a 11 ans et il est scolarisé dans un établissement privé catholique des Pyrénées-Atlantiques. Son surveillant de dortoir va devenir son bourreau. Il raconte dans le reportage de TF1 ci-dessus avoir subi, pendant deux ans, violences, humiliations et viols. "On avait juste peur quand on l'entendait arriver, avec sa démarche. La nuit, quand il faisait ses rondes, on se disait : 'pourvu que ce ne soit pas moi'. On se retrouvait soit dans sa chambre, soit à l'infirmerie sur ses genoux. En fait, je me rappellerai toute ma vie de son haleine fétide, de sa moustache qui m'embrassait de force et il finissait après plus bas", témoigne-t-il à visage caché.

À l'époque, Olivier rentre chez sa grand-mère chaque weekend. Il ose se confier à elle, mais elle ne le croit pas. Pendant les 40 années suivantes, il va garder le silence. "J'avais voulu effacer tout ça de ma mémoire. J'ai voulu me reconstruire quelque part. Je voulais oublier, en fait. De revenir là-dessus, ça m'a été extrêmement compliqué. Je l'ai appris à ma maman il y a un mois. Je n'en dors plus", ajoute-t-il. S'il a trouvé le courage de parler, c'est parce qu'il ne se sent plus seul. Depuis fin janvier, 33 plaintes ont été déposées par d'anciens élèves de Notre-Dame de Bétharram.

Des viols sur des enfants de 8 à 13 ans

Ce collège-lycée accueillant depuis des décennies les fils de notables de la région était réputé pour discipliner les enfants les plus turbulents. Alain Esquerre y était scolarisé dans les années 80. Il y a quelques mois, il a cherché à contacter d'anciens camarades pour recueillir leurs souvenirs. Les témoignages qu'il va recevoir vont le glacer. Le dossier qu'il a constitué relate des agressions sexuelles et des viols sur des enfants de 8 à 13 ans, commis pendant plusieurs décennies par au moins huit personnes. Six prêtres et deux laïcs. "On a des faits de 1950, 60, 70, 80, 90, 2000. Il est démontré dans le dossier des collaborations entre les laïcs et les prêtres qui m'alarment de plus en plus, que les enfants ne sont pas forcément abusés par une seule personne. Ils sont abusés souvent par deux personnes", affirme-t-il.

Que s'est-il passé dans ces dortoirs, à l'abri des regards ? Qui savait ? La justice a ouvert une enquête et ce n'est pas la première alerte qu'elle reçoit. En 1997 déjà, un élève affirmait avoir été violé par le père, directeur de l'établissement. Mis en examen puis placé sous contrôle judiciaire, ce dernier est parti à Rome et s'est jeté dans les eaux du Tibre. Après son suicide, il a été enterré dans le cimetière des Pères de Bétharram. Et l'enquête s'était arrêtée là.

Trois ans plus tard, un autre élève dénonce cette fois un surveillant pour des abus sexuels commis pendant plusieurs années. À l'époque, il avait déposé plainte. Le JT de TF1 l'a joint par téléphone. "Ça a été classé sans suite. J'avais l'impression qu'on ne m'écoutait pas ou qu'on ne me croyait pas. Donc, j'ai complétement baissé les bras. Lors des sorties scoutisme, je dormais dans sa tente, ça ne choquait personne à l'époque. On ne se posait pas de questions, on ne se demandait pas comment un encadrant pouvait dormir avec un gamin de treize ans", déplore-t-il.

Ce surveillant est resté en poste pendant près de 40 ans avant d'être suspendu mi-février par la direction du collège. "Je ne peux qu'être plein de compassion pour ces personnes et leur vécu d'il y a 30 ans. Le salarié mis en cause n'est plus en poste depuis le 14 février afin d'appliquer un principe de précaution", a-t-elle assuré dans un communiqué. Il aura fallu plusieurs semaines après les dépôts de plainte pour que l'établissement réagisse.

La violence, c'est l'ADN de l'établissement. Emmanuel, ancien élève

Que reste-t-il aujourd'hui de Bétharram ? Une partie du site est à l'abandon. Emmanuel a été élève dans l'établissement pendant sept ans. Lorsqu'il était en classe de première, il était aussi surveillant de dortoir. En revenant sur les lieux, l'émotion remonte et avec elle, les souvenirs de ces années de cauchemar. "Tout est en déshérence. Pour tout ce qu'on a vécu là-dedans, c'est une sacrée victoire. Plus jamais ça !", dénonce-t-il. Les humiliations, les gifles, les coups de règle en métal, les heures passées dans le froid, la nuit en sous-vêtements. Ces scènes se seraient déroulées quotidiennement devant ses yeux. "Quand ils torgnolaient à la sortie des dortoirs ou sur le perron, c'était du tabassage aviné et ritualisé et mis en scène. Tu es conditionné par la culpabilité. Tu travailles jamais assez bien, tu n'es jamais assez silencieux et après, tu es puni. La violence, c'est l'ADN de l'établissement", lâche-t-il.

Ce contexte explique, selon lui, comment des prédateurs sexuels ont pu avoir le champ libre pendant si longtemps. "Quand on était petit, on se disait : 'ça oui, ils aiment bien les petits garçons'. C'est ça qu'on se disait avec nos mots à nous. Ils avaient accès aux dossiers des enfants, donc il y avait des enfants ici qui n'avaient plus de famille. C'étaient des proies", ajoute-t-il. Certains des auteurs présumés de ces viols sont morts et la plupart des faits dénoncés sont trop anciens pour pouvoir engager des poursuites. Seules deux plaintes ne sont pas encore couvertes par la prescription. Pour les victimes, c'est le dernier espoir d'obtenir justice et de faire enfin reconnaître leur calvaire.