"Un miraculé" : dans les Pyrénées-Orientales, un homme sauvé après une chute de plus de 100 mètres

Dans la nuit de samedi à dimanche, les pompiers ont secouru un individu qui était tombé d'une falaise haute de plusieurs dizaines de mètres sur la commune de Cerbère. Rendue difficile par le relief et le manque de visibilité, l'opération a duré plus de six heures.

Malgré une chute d'une falaise de plus d'une centaine de mètres, sur la commune de Cerbère (Pyrénées-Orientales), un homme de 28 ans a survécu, sauvé par les pompiers dans la nuit de samedi 22 à dimanche 23 novembre. "Cette opération de secours s’est littéralement transformée en un sauvetage vu la position délicate dans laquelle se trouvait la victime", écrit le SDIS 66 sur Facebook. En tout, elle a duré plus de six heures, ajoutent les secours, contactés par téléphone par la victime, qui venait de passer la frontière espagnole pour entrer en France.

Cette entreprise rendue difficile par la nuit et le relief s'est échelonnée en plusieurs étapes. Dans un premier temps, "la localisation de la victime a nécessité plus de deux heures aux secours", indiquent les pompiers, évoquant des "reconnaissances à pied" et le déploiement "d'une équipe drone". L'établissement de la position de l'individu a été rendu d'autant plus difficile qu'il parlait mal français, rapporte France 3 Régions. Par la suite, l'homme a été "hélitreuillé avec l'aide de l’équipe du secours en milieu périlleux puis transporté par les pompiers de Cerbère vers une structure hospitalière", détaille les Sapeurs-Pompiers.

A priori, malgré la hauteur de la falaise - à cet endroit, le dénivelé est de près de "100 à 150 mètres" -, les blessures de la personne concernée ne sont pas graves. "C'est un miraculé, on ne peut pas le décrire autrement", souligne auprès de nos confrères Michaël Belmonte, qui a commandé l'opération.