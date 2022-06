Pyrénées-Orientales : des élèves pris de vomissements évacués d'un lycée agricole

Plus de peur que de mal ce vendredi matin dans un lycée agricole de Céret (Pyrénées-Orientales). Une centaine de personnes, élèves et personnels, ont dû être évacués à la hâte de l'établissement et pris en charge par les équipes de secours dépêchées en nombre sur les lieux. La raison : 18 lycéens ont été subitement pris de vomissements et de toux.

Selon le quotidien L'Indépendant, une manipulation chimique lors d'un cours de physique-chimie pourrait être à l'origine de ces réactions en chaîne qui ont frappé les élèves. Mais, pour l'heure, on ignore encore les circonstances exactes de cet accident. Les premières constatations ont toutefois pu exclure une fuite de gaz.