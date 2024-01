Pyrénées-Orientales : l'enfant de 9 ans porté disparu retrouvé vivant

Le petit Léon, 9 ans, porté disparu ce jeudi en milieu de journée alors qu'il était en randonnée avec son grand-père, a été retrouvé vivant en Espagne vers 18 heures. Tous deux se trouvaient entre le pic Néoulous et le col de l'Ouillat, au-dessus du village de L'Albère (Pyrénées-Orientales) quand l'enfant s'est volatilisé.

Le petit Léon, 9 ans, porté disparu ce jeudi en milieu d'après-midi alors qu'il était parti faire de la randonnée avec son grand-père, a été retrouvé vivant, selon la préfecture et de la gendarmerie des Pyrénées-Orientales à TF1/LCI. Il a été découvert vers 18 heures, du côté espagnol, en bonne santé. Il s’était perdu en redescendant sur un chemin, et a bifurqué dans la mauvaise direction. Les secours sont très satisfaits, car le brouillard devenait de plus en plus épais.

"Le préfet remercie les CRS Montagne, les gendarmes (Groupe montagne gendarmerie, PSIG (Pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie NDLR), brigades et brigades motorisées), et les pompiers du SDIS 66 (GRIMP, groupe de reconnaissance et d'intervention en milieux périlleux NDLR) ainsi que les forces de sécurité et de secours espagnoles pour leur engagement sur le terrain", indique la préfecture du département dans un communiqué.

Hélicoptères, drones et chiens

Depuis le milieu de journée, d'importants moyens étaient en effet déployés dans les Pyrénées-Orientales pour tenter de retrouver l'enfant avec, entre autres, deux hélicoptères équipés de caméras thermiques (Dragon 66 de la sécurité civile et gendarmerie), deux drones avec caméras thermiques, et brigade cynophile.

Selon nos informations, confirmant celles de L'Indépendant, Léon était parti en randonnée avec son grand-père entre le pic Néoulous (ou Puig Neulós) et le col de l'Ouillat, un secteur situé entre la France et l'Espagne au-dessus du massif des Albères. Tous deux devaient retrouver le reste de la famille vers 13h30 à un point de ralliement, mais le garçon se serait égaré en raison du brouillard.

Mis au courant de la disparition de son fils, le père de Léon avait alerté les forces de l'ordre aux alentours de 14h50 après de vaines recherches.

Toujours selon nos informations, un hélicoptère de la gendarmerie équipé d'une caméra thermique et un drone survolaient la zone depuis 17h. Les secouristes français avaient également fait appel à leurs homologues espagnols, qui ont envoyé des hommes et un deuxième hélicoptère.

Contacté par TF1info, Christian Nauté, maire de Laroque-des-Albères, commune jouxtant les lieux de la disparition, nous indique que "les chasseurs de la région ont demandé à participer aux recherches et sont partis en renfort sur le terrain".