Thierry Casasnovas, l'ex-chantre du crudivorisme sur YouTube, visé par une perquisition

Durant une dizaine d'années, ce naturopathe s'était fait connaître par ses vidéos, où il défendait le manger cru et l'abstinence pour mieux vivre, régénérer et détoxifier son corps. Selon lui, ces pratiques peuvent prévenir, voire guérir cancer, diabète ou dépression. Il affirmait également ne pas croire "à la vaccination" et que le coronavirus "serait réglé rapido : bain froid et jeûne pour tout le monde, un petit jus de carottes et vas-y que je t'envoie". Parallèlement, le Youtubeur faisait dans ses vidéos la promotion d'une marque d'extracteur de jus utile à ces pratiques alimentaires.