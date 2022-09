Procès de l'accident de car de Millas : la conductrice maintient que "la barrière était ouverte"

"Après, je reprends de la vitesse, je me réveille par terre avec plein de cris", a-t-elle conclu. Derrière elle, sur les bancs des parties civiles, des dizaines de parents et proches d'enfants décédés ou blessés, lors de l'accident, l'écoutent. "Vous souvenez-vous d'avoir vu le train, qui était rouge, arriver ?", renchérit à nouveau la présidente. "Non", assure Mme Oliveira qui continue de se décrire comme une conductrice "prudente et consciencieuse" toujours prête à étudier ses parcours en amont. Au moment des faits, elle était habituée à emprunter ce même trajet au moins six fois par jour. Elle n'avait jamais été confrontée au passage d'un train.