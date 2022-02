Pyrénées-Orientales : incendie accidentel ou criminel ? Il faudra "trois à quatre jours de travail"

D'où l'incendie qui a coûté la vie à huit personnes et ravagé plusieurs immeubles de Saint-Laurent-de-la-Salanque (Pyrénées-Orientales), dans la nuit de dimanche à lundi, est-il parti ? Si l'enquête a déjà débuté, l'origine de ce drame demeure inconnue. Aujourd'hui, "l'enquête s'est focalisée sur le volet des auditions du plus grand nombre de témoins et l'examen des bandes de vidéosurveillance", a déclaré Jean-David Cavaillé, procureur de la République de Perpignan, au cours d'un point presse.

Mais ces premiers éléments demeurent insuffisants pour faire toute la lumière sur les faits. "À cet instant, il n'est pas possible de dire s'il s'agit d'une explosion suivie d'un incendie, ou d'un incendie suivi d'une explosion", a détaillé Jean-David Cavaillé. "Ce sont des éléments scientifiques que nous ne pourrons engager à la réflexion que sur plusieurs jours de travail."