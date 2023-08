Pyrénées-Orientales : stabilisé, l'incendie reste sous surveillance, 220 pompiers toujours mobilisés

Quelque 220 pompiers continuent ce mercredi 16 août à surveiller l'incendie, stabilisé mais "loin d'être éteint", qui a parcouru environ 500 hectares ce weekend dans les Pyrénées-Orientales, dévastant notamment un camping et entraînant l'évacuation temporaire de 3000 personnes.

L'incendie, qui a aussi affecté les communes de Saint-André et de Sorède, a pu être "fixé, stabilisé" dans la nuit de lundi à mardi, mais il est encore "loin d'être clôturé", a précisé mercredi matin le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) à l'AFP. Les pompiers vont donc continuer à surveiller et à arroser les pinèdes ou les constructions brûlées pour éviter toute reprise du feu, et ce au moins jusqu'à jeudi matin.