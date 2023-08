Pyrénées-Orientales : un homme de 35 ans et une fillette de 4 ans meurent noyés

Ce sont deux drames qui se sont déroulés presque au même moment, à une quarantaine de kilomètres de distance. Dimanche soir, à 20h14, les sapeurs-pompiers du SDIS66 (Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales) ont été appelés pour venir en aide à un homme en difficulté sur la plage du Canet. "Cet homme âgé de 35 ans faisait de la pêche sous-marine en apnée. À notre arrivée, il avait été sorti de l'eau par des témoins. Il était en arrêt cardio-respiratoire. Il a été pris en charge par les sauveteurs pompiers et les services du SMUR (Structures Mobiles d'Urgence et de Réanimation, NDLR), mais n'a pu être sauvé. Son décès a été constaté vers 21 heures", indique à TF1info, lundi 21 août, un porte-parole du SDIS66.