Qu'est-ce que la vigilance rouge pour risque de feux de forêt, déclenchée en Gironde ?

Ce passage en vigilance rouge implique plusieurs restrictions. Parmi elles, les déplacements. Dans une partie du département, "la circulation et le stationnement des personnes et des véhicules avec ou sans moteur sont interdits entre 14h et 22h", indique la préfecture. Sont concernés les pistes forestières, les chemins ruraux, les chemins d'exploitation, les pistes cyclables et autres sentiers ouverts au public dans les espaces exposés. Seuls les services publics "dans l'exercice de leur mission" font exception.