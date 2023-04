Qualité de l'air dans le métro : la RATP visée par une enquête

Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire en février visant la RATP après une plainte déposée par l'association Respire en 2021, accusant la Régie de "tromperie et blessures involontaires" en raison d'une qualité de l'air dégradée dans l'enceinte du métro, a indiqué l'association mercredi.

L'enquête a été ouverte en février dernier pour "mise en danger d’autrui et tromperie sur une prestation de service entraînant un danger pour la santé de l’homme" et a été confiée à l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (OCLAESP).

"Il est temps de lever la loi du silence et que la RATP dise la vérité aux usagers", a déclaré Tony Renucci, directeur général de Respire, cité dans un communiqué de l'association. Cette dernière accuse la RATP de dissimuler à ses usagers le niveau de la pollution de l'air dans ses espaces sous-terrain et espère qu'elle "fera enfin le nécessaire" pour s'attaquer au problème.