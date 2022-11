Quatre cyclistes fauchés en Gironde, la piste d'un acte délibéré privilégiée

Lundi 14 novembre, le parquet de Bordeaux a ouvert une enquête pour "tentative d'assassinat" contre un automobiliste de 38 ans. Celui-ci avait percuté, deux jours plus tôt, un groupe de cyclistes sur une route girondine et fait deux blessés graves. Selon les premiers éléments, l'acte parait délibéré, a indiqué le parquet, qui a requis un placement en détention provisoire.

Il était 15h30, samedi, lorsque quatre cyclistes - âgés de 60 à 70 ans - ont été fauchés par une voiture tandis qu'ils circulaient "en file indienne" sur le bas côté goudronné d'une route départementale à Sadirac, commune située à 15 km à l'est de Bordeaux, selon Dominique Paris, président de l'Artigues Cyclo Sport, le club dans lequel étaient inscrites les quatre victimes.

"Ils n'ont pas entendu de coup de frein, juste un énorme claquement. Les vélos et les gars étaient par terre et le pare-brise fracassé", raconte le responsable du club de cyclotourisme, présent sur les lieux 30 minutes après les faits. Selon lui, l'automobiliste est resté sur place, "étonnamment calme" et "les mains dans les poches", avant d'être interpellé par la gendarmerie.