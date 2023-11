Quatre morts dans un Ehpad breton, des "seuils anormaux" de bactéries détectés dans des repas

Des "seuils anormaux" de bactéries ont été détectés dans des repas donnés aux résidents d'un Ehpad d'Ille-et-Vilaine. Quatre résidents sont morts des suites d'une probable intoxication alimentaire depuis fin octobre. Une enquête est ouverte pour "homicides involontaires".

Des plats contaminés à l'origine de la mort de résidents d'Ehpad en Bretagne ? Quatre personnes âgées, vivant dans une maison de retraite de Pleine-Fougères (Ille-et-Vilaine), sont vraisemblablement mortes des suites d’une intoxication alimentaire intervenue fin octobre. Ce mercredi, des "seuils anormaux" de deux bactéries ont été retrouvés lors d'une inspection dans les plats fournis aux résidents, a annoncé le parquet de Saint-Malo.

"Une contamination de plusieurs plats" confirmée

En fin de semaine dernière, une enquête pour homicides involontaires et blessures involontaires a été ouverte pour faire la lumière sur ce drame. Aujourd'hui, un premier rapport "conclut à des non-conformités et notamment à la contamination de plusieurs plats en raison de la présence de seuils anormaux de deux bactéries, a indiqué Fabrice Tremel, procureur de la République de Saint-Malo. Ces résultats ont été obtenus suite à des analyses effectuées sur des prélèvements réalisés sur des plats témoins au sein de l’Ehpad".

40 résidents et un personnel de l'établissement ont été touchés par une probable "intoxication alimentaire" dans la nuit du 30 au 31 octobre. Dans un communiqué datant du 10 novembre, la direction de l'Ehpad Les Marais disait vivre "dans la tourmente du deuil et des cellules de crise". "Plusieurs résidents ont été victimes de symptômes digestifs très violents" durant la journée du 31 octobre, a par ailleurs confirmé un peu plus tôt l'établissement.

En charge de la préparation des repas au sein de l'Ehpad, la direction du prestataire Medirest s'est, elle aussi, dite "profondément attristée" par "les événements survenus" au sein de l'établissement. "Nos pensées s'adressent aux familles dans ce moment difficile", a ajouté le groupe. D'autres prélèvements sont encore attendus ces prochains jours pour déterminer avec plus de précision les circonstances de cette intoxication.