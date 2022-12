"Que la justice fasse son travail" : condamné à tort pour viol, Farid El Haïry sera fixé le 15 décembre sur sa réhabilitation

Son avocat, Franck Berton, a pointé la dimension très solennelle du moment. "C’est exceptionnel, la cour de révision ne se réunit pas souvent et surtout, elle est réunie aujourd’hui à l’initiative du parquet général. Ce n’est pas l’accusé qui demande l’annulation de sa condamnation, mais le parquet général. Ce qui est exceptionnel aussi, c’est le délai de délibéré. Dans une semaine, on aura la réponse. Il n’y a aucun doute sur l’innocence de Farid, il n’y a pas besoin de lui faire un nouveau procès, on peut consacrer tout de suite cette innocence. La cour de cassation peut le faire et lui rendre sa dignité, son honneur et lui permettre de vivre enfin, lavé de tout soupçon et blanchi."

"C’est un grand moment pour la justice, c’est un grand moment pour M. El Hairy et c’est un grand moment pour ma cliente qui a souhaité rétablir la vérité et qui est à l’origine de cette procédure en révision", a insisté pour sa part Me Anne-Sophie Wagnon-Horiot, avocate de Julie D.

L’avocate générale a conclu ce jeudi à l’annulation de l’arrêt de la cour d’assises des mineurs de Douai. La décision a été mise en délibéré à jeudi prochain 15 décembre à 9 heures.