Que risquent ceux qui ont brûlé un mannequin à l'effigie d'Emmanuel Macron ?

Est-ce que le droit français, qui prévoit des peines pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, pourrait être appliqué malgré tout ? "La réponse est non, car la Cour de cassation française a, à plusieurs reprises, montré qu’une infraction pénale telle que la diffamation ou l’outrage pouvaient être exemptes de condamnations pénales au titre de la liberté d’expression". Le cas le plus récent, note-t-il, "est celui d'une campagne d’affichage réalisée par un militant antivax qui comparait Emmanuel Macron à Hitler ou Pétain". Sa condamnation initiale a été "finalement levée". On se souvient aussi d'une condamnation de la France par la CEDH, dans le cadre d'une affaire remontant à 2008. À l'époque, un homme qui avait brandi une affichette "casse-toi pov' con" ciblant Nicolas Sarkozy avait été poursuivi. Une condamnation jugée par la suite abusive et "disproportionné" par l'instance européenne.

Pour la CEDH, le fait de brûler l'effigie d'un élu dans le cadre d'une manifestation publique "ne constitue pas une menace directe envers la personne", glisse Nicolas Hervieu, "mais est plutôt perçue comme une critique envers la politique qui est menée". Il ne s'agit ici pas d'un appel à la haine ou à la violence, "malgré la violence symbolique". Si les manifestants avaient proféré des menaces directes à l'encontre du chef de l'État, la situation serait néanmoins tout autre. "L’appel à la violence directe est différent", résume l'enseignant en droit. "Plus on se rapproche de la menace d’une violence physique, plus c’est répréhensible." Au contraire, "plus on reste dans la critique symbolique de la personne qui incarne le pouvoir, plus on est protégé".