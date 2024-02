Que sait-on des accusations d'agressions sexuelles et de viol qui visent le psychanalyste Gérard Miller ?

Trois femmes accusent le psychanalyste Gérard Miller d'agressions sexuelles et d'un viol. Âgé de 75 ans aujourd'hui, celui qui est aussi chroniqueur du PAF conteste les faits. Le parquet de Paris précise ne pas avoir été contacté par ces femmes à ce stade.

Elles sont plusieurs à dénoncer le comportement qu'il aurait eu à leur égard alors qu'elles étaient majeures, mais encore jeunes. Dans l'hebdomadaire Elle, daté de ce jeudi 1er février, trois femmes accusent le célèbre psychanalyste Gérard Miller, aujourd'hui engagé à gauche auprès de La France insoumise (LFI), d'agressions sexuelles et d'un viol, notamment lors de séances d'hypnose.

Âgé de 75 ans, celui qui est aussi réalisateur, écrivain, et qui a été aussi chroniqueur à la radio et à la télévision française, assure pour sa part avoir "la conviction de n'avoir contraint personne". TF1info fait le point sur cette nouvelle affaire du mouvement #MeToo.

"Il touchait mes seins sous mon pull"

La première à témoigner dans l'enquête du magazine féminin est Muriel Cousin. Aujourd'hui âgée de 58 ans, l'animatrice de radio et de télévision et metteure en scène affirme avoir subi des attouchements lors d'une séance d'hypnose en 1990, alors qu'elle avait 23 ans. C'est dans les couloirs du mensuel Globes, pour lequel elle pige, qu'elle croise le chemin de Gérard Miller, alors chroniqueur pour le magazine. Au cours d'une conférence de rédaction, ce dernier annonce qu'il cherche un cobaye pour une séance d'hypnose. La jeune femme se porte volontaire.

Selon Muriel Cousin, le psychanalyste lui donne rendez-vous un samedi après-midi dans les locaux de l'Institut du champ freudien à Paris. La séance d'hypnose débute et aurait pris très vite une autre tournure que celle prévue. "Il touchait mes seins sous mon pull. J'ai aussi senti sa main passer sur mon sexe, par-dessus le pantalon", raconte-t-elle aux journalistes de Elle. La jeune femme se lève soudainement, et quitte les lieux. Elle se confiera à son entourage après les faits, notamment à son ex-mari, l'humoriste et chroniqueur Stéphane Guillon. "À chaque fois qu'elle voyait Miller à la télévision, tout remontait", relate ce dernier aujourd'hui.

"Il ne m'est pas venu à l'esprit de porter plainte. À l'époque, ça ne se faisait pas", explique aujourd'hui Muriel Cousin.

"Je suis une poupée qu'on déshabille"

Une autre femme, Camille (le prénom a été modifié par l'hebdomadaire) dénonce un viol, elle aussi, lors d'une séance qui aurait eu lieu le 9 mars 2004, lorsqu'elle était âgée de 19 ans, après avoir assisté à une émission à laquelle participait le célèbre psychanalyste et chroniqueur, qui avait alors 55 ans.

La jeune femme, qui avait demandé un autographe au psychanalyste après l'émission, est invitée, avec son amie, à assister à un spectacle que ce dernier a mis en scène au Palais des Glaces. Les deux jeunes filles s'y rendent. À la fin du spectacle, Gérard Miller leur aurait demandé leur âge, avant de les convier chez lui à boire un verre. Après leur avoir servi de l'alcool, il leur aurait proposé un "jeu qu'il fait avec ses patients" et leur aurait demandé de s'allonger dans une pièce et de fermer les yeux. Camille aurait alors senti une main se glisser sous son pull et atteindre sa poitrine. Son amie a préféré filer. Camille reste, et pense pouvoir avoir confiance en cet homme "qui a l'âge de son père" et qui est psychanalyste.

Puis, toujours selon ses déclarations, elle le suit à sa demande dans la chambre, s'assoit sur le lit, et sent subitement "la langue" du quinquagénaire dans sa bouche. "Je suis sidérée, c'est comme un piège qui se referme sur moi. Je ne peux plus bouger. Je suis une poupée qu'on déshabille et à qui l'on peut faire ce que l'on veut", témoigne-t-elle avant de décrire un viol.

Camille expliqua avoir "songé" à porter plainte, "avant de découvrir que les faits, un viol au regard de la loi, sont prescrits", détaille le journal.

"Je l'ai repoussé, je me suis cassée"

Une autre jeune femme de 19 ans, rebaptisée Claire pour son témoignage, raconte, elle aussi, avoir été victime du psychanalyste. À l'époque, en 1993, Claire travaillait comme baby-sitter pour Gérard Miller.

Elle rapporte qu'un soir, alors que son employeur la raccompagnait chez elle en voiture, ce dernier lui a "soudainement touché les seins" et "tenté" de l'embrasser. "Il était plus vieux que ma mère, je gardais ses enfants, ce n'était pas possible ! Je l'ai repoussé et je me suis cassée de la bagnole", se souvient-elle.

Selon le magazine Elle, une actrice du film "Terminale" (1998), sur lequel Gérard Miller était scénariste, "aurait subi une agression sexuelle, sous couvert d'une séance d'hypnose au domicile du psychanalyste, sur le divan de son cabinet". Une autre actrice du film aurait aussi confié à d'autres comédiennes "s'être laissé hypnotiser et avoir eu un rapport sexuel".

Anna Mouglalis, qui a participé au tournage du long-métrage alors qu'elle avait 19 ans, décrit au journal l'insistance du psychanalyste à son égard à l'occasion d'un rendez-vous chez lui. "Il me parle immédiatement de visiter son home cinéma au sous-sol. Je refuse. Il me suggère une séance d'hypnose que je décline. Je me dis que rien ne va dans ce rendez-vous", relate-t-elle.

Gérard Miller conteste les faits qui lui sont reprochés

Gérard Miller, qui ne dément pas avoir eu des relations avec ces femmes, conteste leurs accusations. "Si quelque chose leur a déplu lorsqu'elles étaient avec moi, je n'ai aucune hésitation à l'affirmer : rien de ce que j'ai perçu ne m'indiquait qu'elles voulaient mettre un terme à la situation, car sinon à l'instant même, j'y aurais mis un terme", assure-t-il dans une lettre publiée sur X (anciennement Twitter).

Il déclare également n'avoir jamais pratiqué l'hypnose à son cabinet ou à son domicile, mais toujours en public. Selon lui, ce qui advenait dans un cadre privé relevait de "tests élémentaires" et "celui ou celle qui acceptait de s'y livrer n'était absolument pas hypnotisé, il restait parfaitement conscient, en totale possession de ses moyens".

"Avec toutes les femmes, j'ai la conviction de n'avoir contraint personne, prenant au pied de la lettre tout embarras, tout refus, et ce tout particulièrement quand je m'engageais sur le chemin de la séduction", soutient-il dans sa lettre.

Il avait anticipé la publication de cet article, en indiquant sur X vendredi avoir été informé par les deux auteures de la publication d'un article le "mettant gravement en cause".

Que dit le parquet de Paris?

Contacté au sujet de ces accusations, le parquet de Paris répond à TF1info qu'"en cas de révélation de faits de nature sexuelle par la presse, le parquet de Paris a pour politique de ne prendre l’initiative d’une enquête que s’il apparaît que la ou les victimes étaient mineures et donc démunies pour engager seules une procédure".

Il ajoute :"Il est laissé le soin aux victimes majeures de faire le choix, en pouvant consulter un avocat ou une association d’aide aux victimes, de confier leur récit au parquet ou à un service d’enquête. Toutes ne le souhaitent pas. Celles qui le souhaitent peuvent adresser un courrier au parquet de leur initiative ou par l’intermédiaire d’un avocat, ou se rapprocher d’un service d’enquête."