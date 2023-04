Que signifie Wuambushu, nom donné à l'opération de police de grande ampleur à Mayotte ?

Le pensionnaire de l'hôtel de Beauvau s'est, en revanche, montré plus précis sur les moyens policiers déployés pour l'occasion. "Quatre escadrons de gendarmes mobiles, des policiers de la CRS-8, spécialistes de la lutte contre les violences urbaines, au total 510 membres des forces de l’ordre" ont ainsi été envoyés ces derniers jours dans l'archipel. Côté justice, "six magistrats et sept greffiers, ainsi que quinze agents de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ)", ont été dépêchés. "Il y a 1800 policiers et gendarmes en ce moment même à Mayotte qui font des opérations de police, qui mettent fin au trafic d'armes, qui mettent fin aux bandes criminelles", dont 60 ont été dénombrées, ajoute Gérald Darmanin. Au total, plus de 2500 personnels (forces de l'ordre, agence régionale de santé, justice, réserve sanitaire) sont mobilisés, rapporte une source proche du dossier.