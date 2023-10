Qui est Thierry Ascione, le fugitif condamné en 2001 à la prison à vie, de retour en France ?

Après plus de vingt ans de cavale, le fugitif français Thierry Ascione est de retour dans l'Hexagone. L'homme de 64 ans, condamné il y a plus de 20 ans par contumace pour un double meurtre, a été remis jeudi par la justice néerlandaise à la France. Il a été présenté vendredi à un juge des libertés et de la détention qui a ordonné son placement en détention provisoire. Ses avocats Mes Salomé Cohen, Martin Vettes et Margaux Durand-Poincloux ont fait appel. Souffrant de graves pathologies, l'homme a été hospitalisé.