Qui sont les "brouteurs", ces arnaqueurs aux sentiments qui ont poussé un homme à tuer sa femme ?

Un homme, âgé de 30 ans, a été mis en examen mercredi 13 mars pour "assassinat" après avoir reconnu le meurtre de sa femme le 28 janvier dernier. Il indique avoir agi pour pouvoir mener une relation avec une jeune femme rencontrée virtuellement, mais qui s'est révélée être un "brouteur". Qui sont ces personnes, originaires principalement d'Afrique de l'Ouest, qui utilisent l'arnaque aux sentiments pour extorquer de l'argent à leurs victimes ?

"Brouter là où l’herbe est la plus verte", voilà le credo des "brouteurs", ces escrocs du web qui opèrent souvent depuis des cybercafés d’Afrique de l’Ouest, comme le Bénin, la Côte d’Ivoire ou le Sénégal – ce qui les protège de toute poursuite des autorités occidentales. Leur mode opératoire est bien rodé : sous de faux profils, ils font en sorte que leur victime développe des sentiments à leur égard pour ensuite lui soutirer de l’argent.

Mais parfois, ces chantages virent au drame, comme avec cet homme de 30 ans, victime d'un brouteur, qui a reconnu avoir prémédité le meurtre de sa compagne le 28 janvier dernier dans le Pas-de-Calais, dans l'espoir de pouvoir "concrétiser" sa relation virtuelle.

Mettre leur interlocuteur en confiance

Ces escroqueries n'ont bien évidemment pas attendu l’apparition d’Internet pour exister, et essaimaient déjà au XVIe siècle avec la "prisonnière espagnole", qui impliquait déjà une dimension "romantique" : on faisait croire à un riche noble ou bourgeois qu’une princesse imaginaire était retenue par des Turcs, et qu’il fallait payer sa rançon. Cerise sur le gâteau, la princesse délivrée allait même accorder sa main à son sauveur !

La version contemporaine reproduite par les cybercriminels est la suivante : sur des sites de rencontre, de prétendues jeunes femmes contactent des hommes en mal d’amour et, après avoir gagné leur confiance, juste avant leur rencontre, elles demandent de l’argent en urgence pour pouvoir les rejoindre... quand ce n'est pas carrément une rançon en échange de la non-diffusion des photos ou des vidéos intimes que la victime aurait communiquées.

Pour soutirer de l’argent à leurs victimes, les brouteurs utilisent une fausse adresse mail et des photos d’hommes ou de femmes récupérées sur Internet. Ils peuvent aussi recourir à des flux vidéos préenregistrés sur webcams. Par ailleurs, ils peuvent entretenir des correspondances pendant des semaines, voire des mois, sans rien demander, pour mettre leur interlocuteur en confiance et faire naître en lui des sentiments.

Les signaux qui doivent alerter

En général, les motifs les plus utilisés pour solliciter une "aide" financière sont : l'achat d’un billet d’avion permettant de vous rendre visite ; l'achat d’un nouvel ordinateur ou de chèques de voyage ; une assistance pour un membre de leur famille tombé malade ou victime d’un accident ; une agression, une perte de papiers, une maladie, ou un accident ; mais aussi une arrestation à l’aéroport au moment d’embarquer parce que leurs vaccinations ne sont pas à jour, ou parce que le douanier a retenu une marchandise.

Par ailleurs, les sommes demandées sont généralement de plus en plus importantes jusqu’à ce que la victime ne soit plus en mesure de pouvoir payer. Autres éléments qui doivent vous mettre la puce à l'oreille : il est impossible de les trouver ailleurs que sur les réseaux sociaux, et ils insistent pour et poursuivre les échanges hors de ces plateformes, par mails et/ou textos. Ils ne veulent/ne peuvent pas non plus se montrer (ni souvent même, parler au téléphone), et assurent travailler et voyager énormément. Enfin, ils demandent des images intimes.

Comment s'en prémunir ?

Il existe quelques moyens pour ne pas tomber dans les mailles du filet. Selon le site gouvernemental de Cybermalveillance, "il faut être vigilant sur ce que l'on affiche comme information sur les réseaux sociaux et les sites de rencontres, car les escrocs peuvent les utiliser pour mener à bien leur escroquerie". "Il est utile également de faire une recherche inversée des photos de votre interlocuteur afin de savoir si ce sont bien les siennes". Les principaux moteurs de recherche proposent cette fonctionnalité. Bien sûr, il ne faut "pas envoyer d’argent à une personne que l’on n’a jamais rencontrée", ni "des photos intimes à quelqu’un que l’on ne connaît pas". Enfin, "n’hésitez pas à demander l’avis de vos proches au moindre doute sur la sincérité de votre interlocuteur". Et si vous pensez être victime d’une escroquerie, vous pouvez établir un diagnostic sur le site de Cybermalveillance.

En 2018, 89 brouteurs ont été interpellés en Côte d'Ivoire, après 2860 plaintes, dont 73 ont été déférés devant la justice pour escroquerie sur le net, selon les chiffres de la Plateforme de lutte contre la cybercriminalité (PLCC) de la police nationale.