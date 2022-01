Radio d'une rescapée du Bataclan mise en vente : la victime se dit "extrêmement choquée"

Depuis la médiatisation de l'affaire, le chirurgien a reconnu les faits auprès du site d'investigation, expliquant l'avoir fait "dans une vocation pédagogique" et a retiré depuis l'offre. Assurant "s'être posé la question d'un point de vue éthique", il reconnait "l'erreur" de ne pas avoir demandé l'autorisation à la patiente opérée.

Les associations de victimes du 13-Novembre "Life for Paris" et "Fraternité et Vérité" avaient aussi dénoncé ce week-end "la bêtise et la cupidité" du médecin, et rappelé que cet "acte odieux" demeurait "isolé et non représentatif" du travail des professionnels de santé.