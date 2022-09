Radio d'une rescapée du Bataclan sur Internet : un an de prison avec sursis requis contre le chirurgien

"Une publication choquante et indécente" : le parquet de Paris a requis mercredi 28 septembre un an d'emprisonnement avec sursis, une amende de 15.000 euros et à une interdiction d'exercice d'une durée d'un an à l'encontre d'un chirurgien jugé pour avoir posté une radiographie du bras d'une rescapée de l'attentat du Bataclan sur un site de vente d'objets numériques NFT.

Chirurgien orthopédiste de renom officiant à l'hôpital européen Georges-Pompidou à Paris, le Pr Emmanuel Masmejean était poursuivi pour violation du secret médical, détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel et divulgation illégale volontaire de données à caractère personnel nuisibles.