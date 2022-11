Radiographie d'une rescapée du Bataclan sur Internet : un chirurgien condamné à 5000 euros d'amende

L'affaire avait éclaté en plein procès du 13-Novembre. Un chirurgien qui avait mis en vente sur un site d'enchères pour 2700 dollars la radio d'une survivante du Bataclan, a été condamné ce mercredi 30 novembre par le tribunal de Paris à verser 5000 euros à la plaignante. La radio avait été publiée fin 2021 sur le site américain de NFT Opensea - qui compte 20 millions d'utilisateurs.

Le tribunal n'a pas suivi les réquisitions du parquet qui avait demandé, lors de l'audience le 28 septembre, un an d'emprisonnement avec sursis, une amende de 15.000 euros et une interdiction d'exercice d'une durée d'un an pour le professeur Emmanuel Masmejean, chirurgien orthopédiste de renom.

Le prévenu a été condamné à une peine de sanction-réparation, à effectuer dans un délai de six mois, à l'issue de laquelle il sera passible de deux mois d'emprisonnement si la peine n'est pas exécutée.