Rambouillet : un lieu de culte musulman incendié, la piste criminelle privilégiée

Dans un post Facebook, l'association des musulmans de Rambouillet a indiqué qu'un "incendie [s'était] déclaré [durant la] nuit dans notre tente et malgré l'intervention rapide des pompiers et leurs efforts tout s'est embrasé et il ne reste plus rien si ce n'est les structures métalliques". "Personne ne se trouvait sur place, les dégâts sont uniquement matériels", a ajouté l'association.