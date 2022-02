Randonneuse tuée dans le Cantal : écologistes et insoumis réclament l'interdiction de la chasse le week-end

Côté France insoumise aussi, on estime qu'il faut interdire la chasse le week-end. "Les drames se multiplient. La forêt doit appartenir le week-end aux randonneurs, aux promeneurs. Cinq jours de la semaine suffisent pour faire de la chasse. On ne doit plus aller en forêt la trouille au ventre", a souligné l'eurodéputée Manon Aubry ce dimanche au micro de RMC.

Le gouvernement non plus n'est pas resté muet. La secrétaire d'État chargée de la biodiversité, Bérangère Abba, a déploré un "drame insoutenable et inacceptable" et promis que "les décisions suivront, pour que plus jamais ça".