Paris : des passagers du métro évacués sur les voies suite à un incident technique

Il était 9h35 ce mercredi matin quand un incident s'est produit sur la ligne 3 du métro. Les rames ont d'abord été stoppées quelques instants, avant que l'arrêt ne perdure.

Contactéepar TF1info, la régie des transports annonçait qu"t qu'elle allait "procéder à l'évacuation des rames en interstation entre Wagram et Péreire, entre Péreire et Champerret, entre Malesherbes et Wagram et entre Villiers et Malesherbes".

Contactée par TF1info, la régie des transports annonçait qu"à 11 h 15, l'évacuation des voyageurs était terminée" et que tout s'était déroulé sans problème.