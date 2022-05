Rave-party illégale en Dordogne : des milliers de fêtards sont rassemblés sur un site dangereux

Depuis vendredi, les fêtards ont détruit des clôtures et ont laissé passer 900 véhicules sur un terrain communal, une ancienne friche minière qui est interdite au public. L'un des organisateurs temporise : "On fait attention au terrain et on est respectueux. On a tous ramené nos sacs-poubelles, on a tous ramené de quoi nettoyer. On est là, on s'entraide tous. Si quelqu'un n'est pas bien, on est tous là pour eux", dit-il.

Toutefois, face à l'ampleur de la fête, les forces de l'ordre ont mis en place un important dispositif. 150 gendarmes sont mobilisés, des contrôles ont lieu à chaque sortie, et il y a même un hélicoptère de surveillance. "Pour nous, l'enjeu, c'est d'éviter de permettre à cet événement de grossir et de prendre une ampleur qui devient incontrôlable. Notre contrôle vise avant tout à nous assurer que les personnes qui sortent sont dans un état compatible avec la circulation. Et aussi de saisir tout produit illicite qui serait en leur possession", confie le Colonel Louis Pauty, commandant du groupement de gendarmerie de la Dordogne.