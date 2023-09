Mesrine, Vaujour... et une "touche personnelle" : comment Rédoine Faïd a préparé son évasion

C'est devant une salle comble, où le public est une fois encore venu en nombre l'écouter, que Rédoine Faïd a donné ce lundi, pour la première fois, des détails précis sur son évasion de la prison de Réau le 1er juillet 2018. Dans une déclaration spontanée faite à la cour d'assises de Paris, le braqueur multirécidiviste et roi de la belle, justifie d'abord son acte et son désir de fuir par ses conditions de détention à l'isolement où il a été placé une première fois après son évasion en 2013 de la maison d'arrêt de Lille-Sequedin.

"Moi, un jour, je me suis retrouvé dans cette cellule. C'était quoi l'issue ? C'est une question de survie. Vous vous dites : "Pourquoi je ne me barrerais pas ? C'est la mort ici. Le suicide vous guette, la folie aussi. L'évasion, c'est une séduction, une solution mauvaise mais qui fait rentrer un espoir dans ton environnement. Elle t'empêche de te tuer, de devenir fou" explique l'accusé debout dans le box, crâne rasé, et sweat-shirt vert foncé.

"L'idée, c'était de partir sans faire de dégât. Moi, je ne suis pas Robin des Bois" poursuit-il. Il soutient qu'il y avait plusieurs moyens de partir de Réau et reconnaît même que, jusqu'au "17 mai" 2018, l'évasion devait se faire avec des explosifs mais qu'avec "les parloirs, les familles et les surveillants", c'était trop risqué." "Moi, je suis un braqueur, mais j'ai mes limites. Il y a des zones où je ne veux pas aller. Je ne suis pas prêt à tout", lance l'accusé, assurant qui ne voulait pas qu'une goutte de sang ne soit versée.