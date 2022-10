Réforme de la police judiciaire : des opérations reportées dans plusieurs villes en signe de protestation

En conséquence, "un certain nombre d'opérations ont été annulées ou reportées", mais les enquêtes se poursuivent ainsi que les permanences et le suivi des 'flags' (NDLR: enquêtes de flagrance). "On a conscience que nos actions doivent se faire dans le cadre de notre devoir de réserve. Mais on pense aussi qu'on a le droit et le devoir, en tant que citoyens, de faire connaître notre opinion", a-t-il ajouté.

À Bordeaux et Limoges, des "opérations de surveillance, des interpellations, des perquisitions et des auditions" prévues cette semaine ont également été reportées. Seuls seront assurés "les urgences et le service d'astreinte", a indiqué l'Association nationale de la police judiciaire (ANPJ).