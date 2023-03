Manifestation du 23 mars : la manifestante blessée à la main à Rouen a déposé plainte pour "violences"

Au lendemain de cette annonce, Me Julia Massardier, l'avocate de Doris G., informe TF1info que sa cliente a déposé plainte ce mardi pour "violences ayant entraîné une infirmité permanente avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique".

Me Massardier nous précise que sa cliente avait été entendue vendredi, à sa sortie du bloc opératoire, par les enquêteurs de la sûreté départementale, alors chargée des investigations. "Les premières questions qui lui ont été posées par les enquêteurs de la sûreté départementale étaient de savoir comment avait été organisée la manifestation de jeudi à Rouen et avec quel genre de personnes. C'est assez original comme façon de procéder quand on va voir une victime sur son lit d'hôpital !", commente-t-elle.