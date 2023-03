Manifestante blessée à la main à Rouen : le parquet saisit l'IGPN

La victime, accompagnante d'élèves en situation de handicap (AESH) et mère de deux enfants, a été opérée dans la nuit de jeudi à vendredi au CHU de Rouen. "Elle présente deux blessures, dont une qui la prive définitivement de son doigt, et est encore très choquée par les événements", nous indiquait Me Julia Massardier, son avocate vendredi.

"Elle souhaite rappeler qu'elle n'a fait qu'exprimer pacifiquement son opinion. Alors qu'elle se trouvait parmi les manifestants, elle a senti une pression à l'épaule droite, puis entendu une explosion et finalement ressenti une douleur très vive à la main, insistait la robe noire. Elle se décidera à tête reposée sur les suites qu'elle entend donner à tout cela" avait-elle ajouté.