Manifestants insultés par la Brav-M : l'IGPN va "proposer des sanctions"

Dans des rapports à leur hiérarchie obtenus par l'AFP, des agents de la Brav-M intervenus le soir des faits ont plaidé "la fatigue physique et morale". Un brigadier décrit ainsi "des vacations de 14 heures, voire 16 heures", durant lesquelles "nos besoins fondamentaux et vitaux n'ont pas été respectés, s'hydrater et se restaurer était très compliqué".