Retraites : quelles poursuites contre les personnes interpellées en marge des manifestations ?

Entre le 16 mars, jour auquel l'exécutif a décidé de recourir au 49.3 pour adopter son texte, et le 25 mars, 1346 personnes ont été placées en gardes à vue sur l'ensemble du territoire, en marge des manifestations contre la réforme. Pour 195 d'entre elles, des poursuites devant le tribunal judiciaire ont été engagées, mais on ne connaît pas encore le nombre et la nature des condamnations qui en ont découlé.

Par ailleurs, 158 personnes interpellées ont écopé de mesures alternatives, comme des avertissements. Pour le reste des gardés à vue, certaines enquêtes sont toujours en cours. À Albi par exemple, trois élus syndicaux et deux manifestants sont soupçonnés d'avoir incendié des poubelles contre le portail de la préfecture du Tarn lors d'une mobilisation le 16 mars. Ils seront jugés vendredi en comparution immédiate, a appris l'AFP ce jeudi. D'autres enquêtes ont été classées sans suite.