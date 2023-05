Réforme des retraites : les manifestations aux abords du Conseil constitutionnel interdites

La manifestation déclarée par la CGT Paris connaît le même sort. Celle-ci devait avoir lieu ce mercredi entre 16h30 et 20h et rester statique "à proximité immédiate du Conseil constitutionnel", indique la préfecture de police. Elle est "interdite", fait savoir Laurent Nuñez, qui écrit qu'elle pourra toutefois avoir lieu "sur la place du Louvre", quelques rues plus loin.