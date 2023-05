Manifestations à Paris : "des atteintes graves aux droits fondamentaux" en garde à vue, selon un rapport

Au regard des "très nombreuses interpellations", Dominique Simonnot explique avoir "diligenté en urgence des visites dans certains locaux de gardes à vue de Paris". C'est ainsi que "les 24 et 25 mars, trois équipes de contrôleurs ont visité neuf commissariats parisiens". Et la conclusion de ces contrôles est accablante : la contrôleure fait état "d'atteintes graves aux droits fondamentaux des personnes enfermées". D'une part, "en raison des conditions matérielles de prise en charge dans certains locaux", et d'autre part du fait "du nombre important de procédures conduites en méconnaissance des normes et principes qui régissent la procédure de garde à vue, voire, dans certaines situations, en violation des textes applicables".