Refus d’obtempérer à Argenteuil : la police ouvre le feu, le conducteur hospitalisé

L'homme enclenche la première vitesse et percute un fonctionnaire de police au niveau des jambes. Il parvient à s’extirper et à rouler un peu avant d’être, une seconde fois, bloqué par des véhicules de police. Là, il passe la marche arrière et c’est à cet instant qu’un fonctionnaire ouvre le feu, à une seule reprise selon nos informations, en blessant le conducteur à l’omoplate.

Le conducteur est actuellement hospitalisé à Paris. Né en 2001 et domicilié à Argenteuil, il n'avait plus de points sur son permis depuis septembre 2021.