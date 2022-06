Refus d'obtempérer à Argenteuil : le conducteur de 21 ans mis en examen et écroué

Dans la nuit de lundi à mardi, peu avant 4h du matin, un équipage de police suit un véhicule roulant à vive allure et prenant des sens interdits. Arrivée sur le pont d'Argenteuil, la voiture du jeune homme s'immobilise après avoir calé. Les policiers mettent pied à terre pour procéder au contrôle, selon le récit d'une source policière. Mais "l'individu redémarre et coince une policière entre sa voiture et le véhicule de police, l'obligeant à monter sur le capot". Il la blessera légèrement aux genoux, poursuit cette source.

L'un des policiers tire alors "une cartouche sur le conducteur pour protéger sa collègue", le touchant à l'omoplate gauche. Le jeune homme sera transféré peu après à l'hôpital, où il reconnaîtra "le refus d'obtempérer, mais pas d'avoir heurté volontairement la policière dans la mesure où il ne s'en rappelle pas", poursuit, à l'AFP, une source proche du dossier. Les analyses montreront que le conducteur avait plus de 2 g/l d'alcool dans le sang et a également été testé positif au cannabis.