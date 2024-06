Un adolescent de 14 ans a provoqué un accident mortel dans la nuit de lundi à mardi à Clamart (Hauts-de-Seine) après un refus d'obtempérer. Au volant d'une voiture volée, le mineur a percuté un autre véhicule, dont le conducteur âgé de 34 ans est décédé.

C'est un terrible accident qui s'est produit dans la nuit de lundi à mardi à Clamart, dans les Hauts-de-Seine. Vers 2h du matin, selon une source proche du dossier, les policiers de la Brigade anti-criminalité de l'Essonne (BAC91) repèrent une Peugeot 3008 dont l'immatriculation apparaît comme volée. La voiture circule alors sur la départementale D444 à hauteur de Palaiseau.

Souhaitant contrôler le véhicule, les policiers activent le gyrophare et l'avertisseur sonore à deux tons. Malgré cela, le conducteur refuse d’obtempérer et prend la direction de la RN 118 avant d'emprunter la D906 à Clamart, suivi par les fonctionnaires. Soudainement, le jeune homme perd le contrôle de sa voiture, heurte le terre-plein central et percute une Peugeot 207 qui arrivait en face.

Le décès de la victime constaté sur place

La Peugeot 3008 se retourne et commence à prendre feu. Son conducteur parvient à s'en extraire, avant d'être interpellé dans la foulée. Il s'agit d'un mineur âgé de 14 ans domicilié à Fresnes dans le Val-de-Marne. Il est alors placé en garde à vue.

Dans le même temps, deux policiers de la BAC portent les premiers secours au conducteur de la Peugeot 207, alors que le véhicule a été propulsé à plusieurs mètres de l'accident suite au choc. Avec le renfort des effectifs des policiers venus des Ulis, un massage cardiaque est prodigué à la victime en arrêt cardiaque. À l’arrivée du SMUR, le médecin urgentiste déclare le décès de la victime, un habitant de Clamart âgé de 34 ans.

Contacté par TF1info au sujet de cette affaire, le parquet de Nanterre n'avait pas répondu à notre demande en milieu de matinée.