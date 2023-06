Refus d'obtempérer à Nanterre : ce que l'on sait après la mort d'un jeune conducteur tué par un tir de policier

C'est une vidéo-amateur, qui circule sur les réseaux sociaux, qui contient l'essentiel de ce que l'on sait jusqu'ici. Une voiture jaune est immobilisée par deux policiers, dont l'un parle avec le conducteur à la fenêtre du véhicule, et l'autre – positionné à l'avant-gauche de la berline -, le tient en joue avec son arme posée sur le pare-brise. La scène est filmée depuis le côté opposé du véhicule. La voiture redémarre brusquement et le policier tire. Une balle aurait atteint le jeune conducteur au thorax, le véhicule a fini sa course encastré dans un poteau quelques dizaines de mètres plus loin.

La victime est décédée peu après avoir été atteinte, malgré un massage cardiaque prodigué par le Samu sur place. Son décès a été constaté à 9h15. Deux autres personnes se trouvaient dans le véhicule au moment des faits : le premier a pris la fuite et est toujours recherché. Le second, également mineur, a été arrêté et placé en garde à vue avant d'être d'être levée en début d'après-midi après son audition.