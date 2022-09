Refus d'obtempérer à Nice : "Le policier a réellement paniqué", relate un témoin

Mercredi vers 16 h 30, un homme qui circulait sans permis à bord d’un véhicule volé, selon la police, est mort après avoir été touché par un tir de ce policier de 23 ans, adjoint au sein d’une brigade de sécurité routière. L'intervention, filmée par des passants, a été diffusée sur internet, entraînant un début de polémique sur la légitimité du tir. Placé en garde à vue quelques heures après les faits dans le cadre de l'enquête de l'IGPN ouverte pour homicide volontaire, l'homme de 23 ans se trouvait toujours sous cette mesure ce vendredi matin. Les avocats de la famille de la victime dénoncent "un homicide" et estime que le fonctionnaire, au moment des faits, ne se trouvait pas dans une situation de danger dans la mesure où le véhicule du suspect était immobilisé.

Moussa Traoré, chef d'entreprise du BTP, se trouvait sur place avec ses employés lors du drame. Il a assisté au déroulé de ce tragique événement. Dans Nice Matin ce vendredi, le témoin revient sur le refus d'obtempérer, expliquant que le véhicule de police et celui du conducteur du SUV "se sont rentrés dedans". Pour la suite, il confirme les sommations des policiers, mais ne comprend pas pourquoi le policier a tiré. Pour lui, le policier n'avait, à ce moment, plus qu'à attendre des renforts et pouvait très bien selon lui briser la vitre de la fenêtre du conducteur au lieu de lui tirer dessus.