Refus d'obtempérer à Nice : le policier a tiré à cause du "risque immédiat d'atteinte à son intégrité physique"

Mercredi 7 septembre 2022, aux environs de 16h30 à Nice, un équipage de la police nationale de la Brigade de sécurité routière avait tenté d'intercepter un véhicule qui roulait dangereusement sur la voie rapide. Le conducteur de ce véhicule qui s'avérera par la suite volé, a refusé de s'arrêter pour se soumettre au contrôle routier. Il avait pris ensuite la fuite sur l'avenue Henri Matisse, avant de faire demi-tour sur la voie publique et de percuter frontalement le véhicule de police qui l'avait pris en chasse.

"Après plusieurs sommations de sortir du véhicule, le passager de l'équipage de police tirait à une reprise sur le conducteur du véhicule volé. Cette version des faits était corroborée par des témoins présents sur les lieux", détaille le procureur de la République. Le conducteur, âgé de 24 ans, est décédé sur place après une tentative de réanimation par les pompiers.

"Les investigations ont établi qu'il avait déjà été condamné, notamment pour des faits de conduite sans permis, d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de vol et recel de vol, détaille le magistrat. Le passager de la voiture volée a été placé en garde à vue des chefs de tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique, recel de vol et refus d'obtempérer. Il est âgé de 26 ans, inconnu des services de police et en situation irrégulière sur le territoire français. Il est présenté, ce jour, au magistrat instructeur en vue de sa mise en examen pour recel de vol aggravé".

Des réquisitions de placement en détention provisoire ont été formulées à son encontre par le parquet "pour garantir son maintien à la disposition de la justice."