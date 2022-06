Refus d'obtempérer à Paris : le conducteur mis en examen et placé en détention provisoire

Pour rappel, le suspect est soupçonné d'avoir refusé d'obtempérer au moment où des policiers à VTT ont voulu contrôler deux fois son véhicule, samedi dans le 18e arrondissement de Paris. Les fonctionnaires ont fait feu, l'ont atteint au niveau du thorax, et touché sa passagère, assise à l'avant, à la tête. Cette dernière est décédée le lendemain des faits. Deux autres personnes, également dans le véhicule, sont, elles, rescapées de l'accrochage au cours duquel neuf balles ont été tirées.

Plus tôt ce jeudi, l'avocat de l'homme de 38 ans, Me Ibrahim Shalabi, avait souligné que les occupants de la voiture n'étaient pas recherchés et que le véhicule était bloqué par un bus lorsque la police a ouvert le feu. "La voiture ne pouvait pas circuler", a-t-il assuré. "Il a refusé d'obtempérer par peur d'aller en prison (...) par peur que la police l'arrête car il n'avait pas son permis", a, de son côté, assuré la sœur du mis en cause.