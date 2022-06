Refus d'obtempérer à Paris : que sait-on du conducteur du véhicule, placé en garde à vue ce mardi ?

Selon plusieurs sources proches du dossier, Inès Z., et son amie Rayhanna auraient rencontré lIbrahima S. puis Mohamed M. à l'aube, samedi matin, après une soirée. Elles auraient décidé de poursuivre la fête avec eux.

Puis, Mohamed M. aurait proposé au trio de les ramener chez eux dans la matinée. Ibrahima S., qui avait emprunté la voiture de sa mère et dont le permis est suspendu, laisse Mohamed M. conduire. Mohamed M. n'a pas non plus son permis, ce dernier a été annulé. Malgré tout, il prend le volant.