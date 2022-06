Refus d'obtempérer à Paris : la famille de la passagère tuée va porter plainte contre le conducteur

La famille de la passagère tuée par balle par des tirs de policiers, samedi dans le XVIIIe arrondissement de Paris, va porter plainte contre le conducteur du véhicule dans lequel elle se trouvait, a appris ce mercredi le service police-justice de TF1/LCI auprès de l'avocate des proches, Me Sylvie Noachovitz.

"Le conducteur a empêché les passagers de la voiture de les laisser sortir. J'ai de nombreux témoignages, dont celui d'Inès (présente à l'arrière de la voiture, ndlr), qui attestent qu'ils hurlaient tous 'laisse-nous sortir, au secours, on veut descendre'... Mais lui, il a continué à rouler. Il a pris en otage les passagers et Rayana", indique Me Sylvie Noachovitch.