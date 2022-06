Les tirs des policiers ont-ils augmenté de 50% après l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi sur la légitime défense ?

L'argument des internautes : l'interview donnée le matin-même par Fabien Jobard. Le directeur de recherche au CNRS a en effet accusé début 2017 d'avoir provoqué "la confusion" dans les textes sur la légitime défense. "Cette loi est venue mettre de la confusion dans des textes clairs", a-t-il lancé au micro de Franceinfo. Avant de développer son raisonnement : "Le calcul du policier peut éventuellement être : s'il y a un refus d'obtempérer, alors la personne, qui vient de passer le barrage, qui vient de me dépasser, qui ne me pose plus un danger immédiat, peut porter atteinte à l'intégrité physique d'autrui, donc je tire". Résultat, cette loi qu'il juge "problématique" a provoqué la hausse du nombre de tirs par les policiers, qui "ont crû de 50%", selon le chercheur. Nous avons vérifié ce chiffre.